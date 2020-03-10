Hacılar'da Akıl Oyunları ve Lego Atölyesi açıldı - Son Dakika

Hacılar'da Akıl Oyunları ve Lego Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre atölye, Kaymakamlık, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle Kudsiye Şaşoğlu Kur'an kursunda açıldı.

Bilim Kent Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Akıl Oyunları ve Lego Atölyesi'nden 4-6 yaş grubu öğrenciler faydalanacak.

Açılış törenine Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, hayırsever Kudsiye Şaşoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Başkan Özdoğan, atölyenin kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Şaşoğlu ailesine teşekkür etti.