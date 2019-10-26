Son Dakika Haberleri: Hacılar'da asfalt çalışması
Son Dakika Güncel Hacılar'da asfalt çalışması

Hacılar'da asfalt çalışması

29 dakika önce

Hacılar Belediyesi altyapı çalışması tamamlanan cadde ve sokakların asfalt serim çalışmasını tamamladı.

Hacılar'da asfalt çalışması, System.String[]

Hacılar Belediyesi altyapı çalışması tamamlanan cadde ve sokakların asfalt serim çalışmasını tamamladı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafınca altyapı çalışması tamamlanan Sakar Çiftliği Caddesi'nde asfalt serim çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Kış öncesi vatandaşların ulaşımlarını rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Sakar Çiftliği Beğendik hattı üzerinde yaptığımız yol düzenlemesinin ardından asfalt serim işlemini gerçekleştirdik. Yapacağımız çalışmalarla beraber 4 kilometrelik bir hattı da vatandaşımızın kullanımına sunacağız. " ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den, iç karışıklık yaşayan Irak için seyahat uyarısı
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler imha ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 18:13:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacılar'da asfalt çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]