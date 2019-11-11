Son Dakika Haberleri: Hacılar'da Atatürk anısına ağaçlandırma çalışması yapıldı
Son Dakika Güncel Hacılar'da Atatürk anısına ağaçlandırma çalışması yapıldı

Hacılar'da Atatürk anısına ağaçlandırma çalışması yapıldı

7 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına "Tutunacak Dalınız Olsun" sloganıyla ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Hacılar'da Atatürk anısına ağaçlandırma çalışması yapıldı, System.String[]

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına "Tutunacak Dalınız Olsun" sloganıyla ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Meclis Üyeleri ve doğaseverler katıldı.

Sakar Çiftliği Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, Atatürk anısına saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Özdoğan, "Birlikte 100 fidanı ve 5 bin meşe palamudu tohumunu toprakla buluşturacağız. Hepinize kolaylıklar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesileyle de Ulu Önder Atatürk'ümüzü saygıyla, rahmetle şükranla anıyorum." İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar 100 fidan dikti, 5 bin pelit tohumu ekti.

Doğa yürüyüşü de yapan katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya, kendisini eleştirenlere yanıt verdi
Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:28:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacılar'da Atatürk anısına ağaçlandırma çalışması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]