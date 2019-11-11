Hacılar'da Atatürk anısına ağaçlandırma çalışması yapıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına "Tutunacak Dalınız Olsun" sloganıyla ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Meclis Üyeleri ve doğaseverler katıldı.

Sakar Çiftliği Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, Atatürk anısına saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Özdoğan, "Birlikte 100 fidanı ve 5 bin meşe palamudu tohumunu toprakla buluşturacağız. Hepinize kolaylıklar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesileyle de Ulu Önder Atatürk'ümüzü saygıyla, rahmetle şükranla anıyorum." İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar 100 fidan dikti, 5 bin pelit tohumu ekti.

Doğa yürüyüşü de yapan katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi.