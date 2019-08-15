Son Dakika Haberleri: Hacılar'da 'Birlik ve Beraberlik Gecesi' Düzenlenecek
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Hacılar'da 'Birlik ve Beraberlik Gecesi' Düzenlenecek

1 saat önce

Hacılar ilçesinde Birlik ve Beraberlik Gecesi ile Sütdonduran kampı ve Erciyes zirve tırmanışı düzenlenecek.

Hacılar'da 'Birlik ve Beraberlik Gecesi' Düzenlenecek, System.String[]
Hacılar ilçesinde Birlik ve Beraberlik Gecesi ile Sütdonduran kampı ve Erciyes zirve tırmanışı düzenlenecek.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu yıl 25.incisi düzenlenecek olan Sütdonduran kampı ve Erciyes zirve tırmanışına tüm amatör ve profesyonel dağcıları, yine aynı gün düzenlenecek olan Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne ise tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, "17 Ağustos 2019'da icra edeceğimiz Sütdonduran kampı ve Erciyes zirve tırmanışı faaliyetimize dağcılarımızın katılmasından memnuniyet duyacağız. Yine aynı gün 17 Ağustos 2019 tarihinde Birlik ve Beraberlik Gecesi'ni de İlçemiz 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda icra edeceğiz. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş'miz, Urfa sıra gecesi ve yerel sanatçılarımızın katılımıyla oluşturacağımız, içerisinde birçok faaliyetin yer aldığı Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde de tüm halkımızı yanımızda görmekten ayrıca memnuniyet duyacağız, keyif alacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylemek adına yapacağımız bu faaliyette de tüm hemşerilerimizi 15 Temmuz Şehitler Parkımıza bekliyoruz" İfadelerini kullandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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