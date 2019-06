Hacılar'da Birlik ve Beraberlik Mesajı

Hacılar İlçesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma Programı, Bayramın birinci günü gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Parkı, Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma törenine önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Protokolü, Parti ve Oda temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.



Hacılar İlçesi geleneksel bayramlaşma töreninde açılış konuşmasını yapan ve başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayı'nı kutlu bir şekilde Allah'ın izniyle sonlandırmış bulunduklarına vurgu yaparak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan "İlçemizde yıllardır süre gelen birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın açık bir ifadesi, göstergesi olan Ramazan'ı çok güzel bir şekilde geçirdik. Bizler, bu ilçede dün olduğu gibi bugünde hiç durmadan bu güzel vatan için çalışacağız, çabalayacağız. Biz çalışacağız Hacılar kazanacak. Hepinizin Bayramını mübarek eyliyorum. Allah'ın selameti rahmeti bereketi üzerinize olsun" dedi.,



Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada, "Cenabı Allah'a şükürler olsun rahmet, mağfiret, bereket ve günahlardan kurtuluş vesilesi olarak idrak ettiğimiz Ramazan Ayı'nı huzur içerisinde geçirdik. Ama en önemlisi birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza vesile olarak telakki ettik. Elbette bu dayanışmanın da gerek ilçe olarak gerek şehir olarak gerekse ülke olarak inşallah bereketini yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Çalışacağız çok çalışacağız. Özellikle Hacılar Belediye Başkanımız Bilal kardeşimizle Büyükşehir olarak el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde Hacılarımızın daha iyi konum ve duruma gelmesi için daha güzel hizmetlerle buluşması için gayret edeceğiz. Yollar yapılır, kaldırımlar yapılır, kanalizasyon hizmetleri yapılır ama insana olan yatırım asla göz ardı edilmemeli. İnsana olan yatırım mutlaka yapılmalıdır. Biz sizleri çok seviyoruz. Hacılar denince içimizi bir sıcaklık basıyor. Her yönüyle Hacılarımızın gönlümüzdeki yeri başka biz sizleri seviyoruz" şeklinde konuştu.



Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise yaptığı konuşmada, "Biz Hacılar'a her geldiğimizde buradan birliğin, beraberliğin, dayanışmanın hep beraber olmanın beraber hissetmenin ve aynı yöne bakmanın hazzını hamd olsun alıyoruz. Hacılar'ın gelişmesine, büyümesine, ilerlemesine Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bizlerinde yapacağı desteklerle, bizlerin de vereceği omuzlarla beraber inşallah ben çok daha güzel yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Türkiye gerek siyasi gerek idari gerekse sosyal olarak çok farklı olaylarla beraber büyümesine devam ediyor. Bugün Müslümanların zulme uğradığı ve bırakın İslami, insani olarak katliamların sınır tanımazlığıyla beraber yürütüldüğü Suriye'de, İdlib'de, Irak'ta ve etrafımızda terör örgütlerinin çokça eylem yapmaya çalıştığı bir ortamda bizler hamd olsun dimdik ayaktayız. Bu güzel ülkemizin birliğine, beraberliğine ve bölünmez bütünlüğüne hep beraber inşallah katkı koymaya çalışacağız. Biz bu duyguların gölgesi altında şu anda Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Hacılar'da siz değerli kardeşlerimle bir arada olmuş olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.



Bayramlaşma töreni, Hacı Ali Çakıcı tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın duası ve protokolün vatandaşlarla bayramlaşması ile son buldu. - KAYSERİ

