Hacılar'da Cuma Namazı öncesi cami dezenfeksiyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar'da Cuma Namazı öncesi cami dezenfeksiyonu - Son Dakika

Hacılar'da Cuma Namazı öncesi cami dezenfeksiyonu

6 saat önce

Hacılar'da Cuma namazı öncesinde Cami Kebir'de dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Hacılar'da Cuma Namazı öncesi cami dezenfeksiyonu, System.String[]

Hacılar'da Cuma namazı öncesinde Cami Kebir'de dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Uygulamaya konulan tedbirler kapsamında Hacılar Belediyesi Başkanı Bilal Özdoğan, belediye olarak bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye'de Coronavirüs vakasının görülmesinin ardından toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemlerine paralel olarak Hacılar'da da toplu yaşam alanlarında dezenfeksiyon işlerinin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce titizlikle yapıldığını söyledi. Vatandaşların Cuma namazına gönül rahatlığı ile gelebilmeleri için camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Devletimizin Corona Virüse karşı önlem ve tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara bizde Hacılar Belediyesi olarak başlamış bulunmaktayız. Hacılar Camii Kebirimiz başta olmak üzere tüm kapalı alanlarda dezenfekte işlemlerine başladık. Bu anlamda da halkımızın sağlığı her şeyden önemli olduğu için sosyal tesislerimiz, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimiz, halı sahamız ve sohbet salonumuz 14 Mart (Yarın) itibariyle 15 günlük süreyle kullanıma kapalı kalacaktır. Halkımızın endişe etmesini gerektirecek bir durum yoktur. Tedbir her şeyin başındadır. Rehavete gerek yok. Paniğe de gerek yok. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm personelimiz gerekli hassasiyeti gösterecektir. Okullarımız, camilerimiz ve tüm kapalı alanlarımızın dezenfeksiyonu özenle yapılacaktır" dedi. - KAYSERİ

Cami Kebir, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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