Hacılar'da el sanatları sergisine büyük ilgi

Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Yaz Kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği el sanatları sergisi, düzenlenen törenle açıldı.



Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve giyim, ev tekstili, rölyef, filografi, tel kırma, takı tasarımı, ahşap boyama ve kanaviçe türünde birbirinden güzel eserin görücüye çıktığı sergiye Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol ve vatandaşlar katıldı.



Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, yapılan çalışmaların bulunduğu standları gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özdoğan, büyük emekler vererek ortaya birbirinden güzel tasarımlar çıkartan kadınları tebrik etti. Hanımlar da yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi vererek, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.



Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezinde açılan sergi, vatandaşlar tarafından üç gün boyunca gezilebilecek. - KAYSERİ