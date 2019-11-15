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Hacılar'da fidan dağıtımı

6 saat önce

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Hacılar'da fidan dağıtımı, System.String[]

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara cuma namazı sonrası bin çam fidanı dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da 2 bin 250 fidan diktiklerini belirterek, doğayı korumak ve Hacılar'ın daha da yeşil bir bölge olması için bin fidanının daha dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Özdoğan, "Bugün dağıtılan fidanlarla 3 bin 250 sayısına ulaştık. İlçemizde, Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışma sonucu bu yıl itibariyle 15 bin fidanı toprakla buluşturduk. Her zaman için yeşile sahip çıkıyoruz. İlçemizin yeşillendirilmesine önem veriyoruz. Bu uğurda da durmadan, dinlenmeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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