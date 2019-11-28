Hacılar'da gıda denetimi

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve okul kantinlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelindeki fırın ve okul kantinlerini denetledi ve halk sağlığına aykırılık teşkil eden iş yeri yetkilileri uyarıldı.

Ekiplerce yapılan denetimde, işyerlerinin genel temizliği, ekmek ve pide gramajı, çalışanların hijyen durumu, ürün etiketleri, kullanılan ekipmanların uygunluğu, üretim yerleri ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye olarak gıda denetimlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, ekiplerin toplum sağlığının korunması ve özellikle öğrencilerin okullarda hijyenik koşullarda, sağlıklı gıdalarla beslenmelerini sağlamak için denetimlere devam ettiklerini kaydetti.