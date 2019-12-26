Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı - Son Dakika

Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı

6 saat önce

Hacılar'da, yılın son Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında yapıldı.

Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı, System.String[]

Hacılar'da, yılın son Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında yapıldı.


Gürdoğanlar Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Enes Akyüz, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikayetleri, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte değerlendiren Kaymakam Haluk Sezen, muhtarlar ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek kamu hizmetlerinin sunumuna yönelik fikir alışverişinde bulundu.


Toplantıda daire amirleri, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Haluk Sezen, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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