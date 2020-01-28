Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hacılar'da, yılın ilk Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında gerçekleştirildi.

Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Hacılar'da, yılın ilk Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında gerçekleştirildi.


Gürdoğanlar Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Enes Akyüz, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikayetleri, Kaymakam Haluk Sezen ile birlikte değerlendiren Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, muhtarlar ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremi değerlendiren ve bu manada Kentsel Dönüşüm'ün önemine vurgu yapan Başkan Özdoğan, ilçe merkezinde bulunan eski yapıların hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm Projesi sayesinde kaldırıldığını söyledi. Özdoğan; "Hacılarımızda 5 yıl önce başladığımız Kentsel dönüşüm Projesinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. 130 bin metrekarelik bir alanda uyguladığımız projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Yukarı Mahallemizde, inşallah Aşağı ve Orta Mahalle'yi bitirdiğimizde ilerleyen yıllarda bu beklenen özlenen çalışma içerisine girer. Belediyemiz ve Devletimiz her zaman var. Bunlar da çözülür diye inancımız tam. Bu vesileyle de depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Toplantıda daire amirleri, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ

Haluk Sezen, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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