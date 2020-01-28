Hacılar'da "Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar'da 'Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Hacılar'da "Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Hacılar ilçesinde Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında "Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hacılar'da

Hacılar ilçesinde Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında "Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gürdoğanlar Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtar ile vatandaşların talep ve önerileri dinlenerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremi değerlendirerek bu manada kentsel dönüşümün önemine değindi.

İlçe merkezindeki eski yapıların kentsel dönüşüm sayesinde kaldırıldığını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Hacılar'da 5 yıl önce başladığımız kentsel dönüşüm projesinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. 130 bin metrekarelik bir alanda uyguladığımız projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Yukarı Mahalle de inşallah, ilerleyen yıllarda bu beklenen özlenen çalışma içerisine girer. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Enes Akyüz, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Haluk Sezen, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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