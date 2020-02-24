Hacılar'da İnteraktif Destekli Bilim Koridorları açıldı - Son Dakika

Hacılar'da Bilim Kent Projesi kapsamında, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde, İnteraktif Destekli Bilim Koridorları oluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Kaymakamlığı ile Hacılar Belediyesi iş birliği ve hayırsever iş adamlarının katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu'na kurulan İnteraktif Bilim Koridoru, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İnteraktif Bilim Koridoru'nun açılış kurdelesini Kaymakam Haluk Sezen ile kesen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza keşfetme mutluluğu, deney yapma heyecanı veriyoruz. Onların bilimsel düşünce becerileriyle bilime olan merak ve ilgisini artırarak geleceğin bilim insanlarının yetişmesinde katkı sağlayacak öğretmen ve eğitim görecek öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından katılımcılar İnteraktif Bilim Koridoru'nu gezdi.