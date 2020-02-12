Hacılar'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Hacılar'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor

15 dakika önce

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hacılar'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Özdoğan, ilçedeki kar yağışının başladığı andan itibaren tüm ilgili personelle birlikte sahada olduklarını hatırlattı.

İlçedeki kar temizleme çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Özdoğan, "Şu anda kar temizleme çalışmalarımızın yüzde 95'i tamamlandı. Vatandaşımıza hizmet noktasında birlikte mesai harcadığımız değerli personelimiz ile bir araya geldik. Kar yağışının ardından arkadaşlarımızın gayretleri ile ilçemizde ana yollarda ve caddelerde sıkıntı olmadı. Ara yollar ve ara sokakların temizlenmesinin ardından çalışmalarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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