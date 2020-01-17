Hacılar'da karne heyecanı - Son Dakika
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Hacılar'da karne heyecanı

6 saat önce

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler ile öğretmenler yarı yıl tatiline girdi.

Hacılar'da karne heyecanı, System.String[]

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler ile öğretmenler yarı yıl tatiline girdi. Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, öğrencilere karne dağıttı.


Demokrasi Şehitleri İlkokulu öğrencileri, Kaymakam Sezen ve Başkan Özdoğan'ın elinden karne almanın mutluluğunu yaşadı.


Öğrencilere karnelerini, başarı belgelerini ve hediyelerini, Kaymakam Haluk Sezen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan ile birlikte veren Başkan Özdoğan, tüm eğitim camiasına öğrenci ve velilere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yarı yıl tatil geçirmelerini temenni etti. Özdoğan, öğrencilerden tatilde spor ve bilim aktivitelerine katılmalarını, mümkün olduğunca televizyon ve bilgisayardan uzak durmalarını da tavsiye etti. - KAYSERİ

Haluk Sezen, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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