Son Dakika Haberleri: Hacılar'da KASKİ yatırımları görüşüldü
Son Dakika Güncel Hacılar'da KASKİ yatırımları görüşüldü

Hacılar'da KASKİ yatırımları görüşüldü

6 saat önce

Hacılar Belediyesi ilçeye gelecekteki 5 yılda yapılması planlanan altyapı çalışmalarını görüşmek üzere KASKİ ile toplantı düzenledi.

Hacılar'da KASKİ yatırımları görüşüldü, System.String[]

Hacılar Belediyesi ilçeye gelecekteki 5 yılda yapılması planlanan altyapı çalışmalarını görüşmek üzere KASKİ ile toplantı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Bilal Özdoğan, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir ile yöneticiler katıldı.

Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Özdoğan, "KASKİ tarafından önümüzdeki dönemde ilçemize yapılacak yatırımları görüşmek üzere Genel Müdürümüz Özgür Özdemir Bey ve ekibiyle bir toplantı icra ediyoruz. Altyapıya her zaman önem veriyoruz. KASKİ'de bizim çözüm ortaklarımızdan. Göreve geldiğimiz günden beri altyapı tamamlanmadan, üst yapıyla ilgili herhangi bir işlem yapılamayacağını özellikle vurguladık. Bugün de bunun bir ispatı, kanıtı olarak KASKİ ekibiyle birlikteyiz. İlçemize 2020 yılında ve devamı yıllarda yapılacak gerek içme suyu hatları, gerekse kanalizasyon hatlarıyla ve diğer depolarımızla ilgili KASKİ'yi ilgilendiren tüm konularda istişarede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:00 Kaynak: AA
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