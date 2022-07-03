Hacılar'a kent müzesi kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Özdoğan, "Burada ilçemizin tarihini, geçmişini, kültürünü yansıtmaya çalışacağız. İnşallah yaz sonuna burası tamamlanacak. Vatandaşlarımız ilçemizle ilgili materyalleri bizlere ulaştırmaları halinde burada sergileyebiliriz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, Ahmet Cihan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hacılar'da kent müzesinin inşaatı devam ediyor - Son Dakika

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