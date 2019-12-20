Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları - Son Dakika
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Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları

6 saat önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki kentsel dönüşüm sahasında incelemelerde bulundu.

Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki kentsel dönüşüm sahasında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan'a, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve birim müdürleri de eşlik etti.

Özdoğan, buradaki konuşmasında, belediye olarak ilçedeki birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirterek, "Temelini attığımız 80 dairelik bloğun çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bir taraftan da hayırsever Ali Atay Şaşoğlu tarafından yaptırılan ortaokulun çevre düzenlemesini yapıyoruz. 2020 yılı içerisinde ve devam eden yıllarda planlı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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