Hacılar'da kilitli parke döşeme çalışması sürüyor

Hacılar Belediyesince Beğendik Mahallesi'nde başlatılan kilitli parke döşeme çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmayla yolun daha kullanışlı hale geleceğini belirtti.

Çalışmanın tamamlanmasıyla vatandaşların yağışlardan daha az etkileneceğini vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Parke çalışmalarını incelemek üzere ekibimizle sahadayız. Seda Sokak 1 kilometrelik bir hat ve yaklaşık 8 bin metrekarelik parke çalışması uygulanacak. Burada hem var olan yolu genişletiyoruz hem de her yağış sonrasında vatandaşlarımızın sıkıntılarını bertaraf etmek adına çalışma yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yağışlarda vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermiş olacağız. Genişleyen yol ile bu bölgede çalışan ekiplerimiz rutin faaliyetlerini de rahatlıkla yapabilecekler."