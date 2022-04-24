Hacılar'da mahalle sakinleri iftar programında buluştu - Son Dakika

Hacılar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tutamseki Sokağı'nda mahalle sakinleri ile iftara katıldı.

Vatandaşların evlerinde hazırladıkları yemeklerle yapılan iftarın ardından dua edildi.

Özdoğan, burada yaptığı konuşmada, gönül sofrasına kendilerini misafir eden mahalle sakinlerine teşekkür etti.

İki yılın ardından gönül sofrasında bir araya geldiklerini belirten Özdoğan, "Bu sofrada maddi, manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin. İnşallah sizlerle bu birlikteliğimiz her zaman devam eder. Rabbim hepimizi Ramazan Bayramı'na eriştirsin." ifadelerini kullandı.

Programa, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve mahalle sakinleri katıldı.