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Hacılar'da Mayıs Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

3 saat önce

Hacılar ilçesinin sorunlarını görüşmek ve vatandaşların şikayet ve önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi amacıyla düzenlenen mayıs ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Hacılar'da Mayıs Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
Hacılar ilçesinin sorunlarını görüşmek ve vatandaşların şikayet ve önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi amacıyla düzenlenen mayıs ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Gürdoğanlar Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikayetleri, mahalle muhtarları aracılığıyla Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ile birlikte değerlendiren Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacıların refahı, vatandaşların sorunlarının ve taleplerinin çözüme kavuşturulması amacıyla tüm kurumların birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Toplantıda daire amirleri, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:30 Kaynak: İHA
Bilal Özdoğan, Haluk Sezen, Hacılar, Güncel
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