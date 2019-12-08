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Hacılar'da öğrencilere beslenme eğitimi verildi

6 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde eğitim gören öğrencilere "Okul çağında beslenme ve kahvaltının önemi" konulu seminer verildi.

Hacılar'da öğrencilere beslenme eğitimi verildi, System.String[]

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde eğitim gören öğrencilere "Okul çağında beslenme ve kahvaltının önemi" konulu seminer verildi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde, diyetisyen Berna Seniyye Köseahmetoğlu tarafından verilen seminere, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Başkan Özdoğan, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekerek "Sağlıklı nesiller inşallah gençlerimizle birlikte gelecek. Gençlerimiz geleceğe güvenle bakmamıza neden olan sevgili yavrularımızdır. İnşallah her şey sağlıklı beslenmeyle başlıyor. Seminere katılan genç kardeşlerime ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Diyetisyen Köseahmetoğlu, öğrencilere okul çağında beslenme ve kahvaltının önemi konusunda bilgi verdi.

Diyetisyen, Kayseri, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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