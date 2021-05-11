Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı - Son Dakika

Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı

11.05.2021 09:57
Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, pandemi sürecinde Hacılar ilçesindeki ihtiyaç sahibi aileler için ilgili bakanlık ve hayırseverler aracılığıyla 6,5 Milyon TL ulaştırıldığını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, pandemi sürecinde Hacılar ilçesindeki ihtiyaç sahibi aileler için ilgili bakanlık ve hayırseverler aracılığıyla 6,5 Milyon TL ulaştırıldığını söyledi. Başkan Özdoğan, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde tam kapanma sürecinde 300 aileye 1100'er TL tam kapanma sosyal yardımı yapıldığını da hatırlatarak ilgililere teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan pandemi sürecine rağmen Ramazan ayının dolu dolu geçtiğini söyleyerek ilçede ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşıldığını belirtti. Başkan Özdoğan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek yapılan yardımlarla ilgili şöyle konuştu;

"Bu Ramazan ayında da geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi güzel ilçemizde Ramazan'ın ruhuna uygun yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığını gözlemledik. Bu manada Devletimiz, hayırseverlerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında oldu. Devletimizin pandeminin doğduğu ilk günden itibaren bugüne kadar ilçemize yaptığı sosyal yardım miktarının 6,5 milyon lira olduğunun altını çizmek istiyorum. Ramazan ayı boyunca da hayırseverlerimizin 500 Bin TL'lik nakdi ya da ayni desteklerini ilgili hanelere ulaştırmış bulunuyoruz. Ramazan ayının son 10 gününde de yine ilgili bakanlığımız tarafından 300 ailemize 1.100 TL'lik tam kapanma sosyal yardımları da ulaştırmış bulunuyoruz. Çok şükür ramazanımız dolu dolu birlik ve beraberlik içerisinde geçti. Bu vesileyle yardım yapan tüm hayırseverlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm ilçe halkımıza da sağlık sıhhat dilerken herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." - KAYSERİ

Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı

Bilal Özdoğan, Türk Lirası, Ramazan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
10:05 ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı
10:02 İki tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı
10:01 İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici
09:59 Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum
09:56 MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
09:54 Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?
09:45 Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü
09:19 Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor! Barış ve Zeynep'i mutlu son bekliyor
09:15 Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
09:14 Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!         
10:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
10:01
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak         
09:15
Yemek siparişini yetiştirmek için dakikalarla savaşırken can verdi Yemek siparişini yetiştirmek için dakikalarla savaşırken can verdi         
02:21
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı         
22:48
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 10:13:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement