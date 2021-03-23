Hacılar'da parke ve bordür ihalesi - Son Dakika

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından parke ve bordür ihalesi meclis salonunda gerçekleştirildi. İhaleye 5 firma katılım sağladı.
Fen İşleri Müdürlüğü'nce ilçe genelinde kullanılmak üzere 75 bin metrekare kilitli parke, 30 bin metrekare bordür ve 5 bin metrekare beton yağmur oluğu alımı ve yapılması işi ihalesine Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek başkanlık etti.
İhaleye 5 firma katılım sağlarken firmaların teklif ve isimleri şu şekilde oluştu;
Aydın Prefabrik Beton LTD. ŞTİ 3 milyon 370 bin TL
Saimoğlu İnşaat Ömer Aydın 3 milyon 260 bin TL
Volkan İnşaat, Miraç İnşaat iş ortaklığı 2 milyon 980 bin TL
Birliktaş İnş. Tic. AŞ. 2 milyon 640 bin TL
Özyurt Yapı Elemanları Tic. AŞ. 2 milyon 277 bin 500.TL
Yaklaşık maliyeti 3 milyon 91 bin 500 TL olan ihalenin sonucu komisyon değerlendirmesinin ardından açıklanacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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