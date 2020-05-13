Hacılar'da parklar dezenfekte edilip çocuklara oyuncak dağıtıldı - Son Dakika

Hacılar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklar için parklar dezenfekte edildi.

Hacılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, salgın hastalık tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve normalleşme planına göre 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı dışarı çıkabilen 0-14 yaş grubu çocuklar için ilçede bulunan parkları dezenfekte etti.

Öte yandan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sokağa çıkabilen çocuklara oyuncak hediye etti.

Zabıta müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki parkları dolaşarak çocuklara hediyelerini ulaştırdığını kaydeden Özdoğan, "Devletimizin aldığı tedbirlere, büyüğümüzle küçüğümüzle tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle uyması bizleri sevindiriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyor, tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.