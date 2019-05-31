Hacılar'da, Pençe Harekâtı İçin Dua Edildi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde ki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Pençe Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Hacılar İlçesi'nde dua edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:51 Kaynak: İHA
'nce, Irak
'ın kuzeyinde ki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Pençe Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Hacılar
İlçesi'nde dua edildi.
Hacılar Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen ve Kaymakam Haluk Sezen
, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan
, İlçe Jandarma
Komutanı Muhittin Doğan
, İlçe emniyet Müdürü Osman Öztürk
, Daire Müdürleri ile vatandaşların katıldığı dua öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Haluk Sezen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde ki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Pençe Harekatı"nın zaferle sonuçlanması diliyorum." dedi.
Kaymakam Haluk Sezen'in konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Özbek
tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde ki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Pençe Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için dua edildi. - KAYSERİ
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