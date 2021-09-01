Hacılar'da projeler yapılmaya devam ediyor - Son Dakika

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, önümüzdeki günlerde Ören dere Kanalı'nda ilk kazmanın vurularak, çalışmaların başlayacağını belirtti. Özdoğan, ihale sürecinin ardından çalışmalarına başlanılacak 1 km'lik kanalın Hacılar' a önemli bir yatırım olacağını söyledi.

Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ve alt yapı kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan başkan Özdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ören dere kanalı ilçemiz ve ilimiz için önemli projelerden biriydi. İnşallah ihale sürecinden sonra işin nereden nasıl başlanacağına dair bir toplantıyı, başta büyükşehirimizin yetkilileri olmak üzere gerçekleştirdik. Toplantımız oldukça verimli oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de ilk kazmayı vuracağız. Burada uyum içerisinde çalışmanın ne kadar verimli olduğunu da bir kez daha gözlemlemiş olduk. Çalışmalarda inşallah yolun aksını değiştirmeden vatandaşlarımıza sıkıntısız bir çalışma planlıyoruz. İlerleyen günlerde yolumuzda bölünmeler olacak. Vatandaşlarımızı bugünden itibaren bilgilendirmek istiyoruz. Bu süre zarfında Hacılar halkımızdan sabır bekliyorum. Yapacağımız çalışma ile yaklaşık 1 km'lik önemli kanalı ilçemize kazandırmış olacağız. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - KAYSERİ