Son Dakika Haberleri: Hacılar'da sosyal hayat renkleniyor
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Hacılar'da sosyal hayat renkleniyor

42 dakika önce

Hacılar Belediyesi tarafından işletilen kafe-restoran, ilçenin sosyal hayatına renk katmaya devam ediyor.

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Hacılar Belediyesi tarafından işletilen kafe-restoran, ilçenin sosyal hayatına renk katmaya devam ediyor.
Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre,15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde bulunan restoran, ilçe halkının dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyet sürdürüyor.
Eşi Buket Özdoğan ile restorana gelen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri bir mekanı ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:
"Restoranımız halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 15 Temmuz Parkı içerisinde faaliyetini sürdürüyor. Burası misafirlerimizin yeme ve içme ihtiyaçlarının yanı sıra hoş vakit geçirebileceği nezih bir ortam. Kafemiz, cuma ve cumartesi günleri düzenlenen canlı müzik programları ile de Hacılar akşamlarına renk katıyor. Tüm vatandaşlarımızı restorana davet ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:51 Kaynak: AA
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