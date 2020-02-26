Hacılar'da Tarım Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika

Hacılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluş genel kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim kurulu, denetim kurulu ve üst birlik asil temsilcileri belirlendi.



Hacılar'da vatandaşların tarım alanındaki faaliyetlerine yön vermek ve birlik içerisinde hareket etmelerine olanak sağlamak amacıyla kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ilk genel kurul toplantısı yapıldı.



Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde bakanlık temsilcilerinin nezaretinde gerçekleştirilen toplantıda kooperatif yönetim kurulu asil üyeliklerine Selahattin Ayvaz, Osman Emek ve Ayhan Gökçek, Denetim kurulu asil üyeliklerine Ali Hökelek, Osman Emek ve Metin Kirazgiller seçilirken üst birlik asil temsilcisi ise Selahattin Ayvaz olarak belirlendi. - KAYSERİ