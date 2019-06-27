Son Dakika Haberleri: Hacılar'da temizlik alışmaları sürüyor
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Hacılar'da temizlik alışmaları sürüyor

58 dakika önce

Hacılar Belediyesi ilçe genelinde park, bahçe, cadde ve sokaklarda çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hacılar'da temizlik alışmaları sürüyor, System.String[]
Hacılar Belediyesi ilçe genelinde park, bahçe, cadde ve sokaklarda çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler park, cadde ve sokaklarda yabani otların temizliğinin yapılmasının ardından ilaçlama çalışması yapıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, cadde ve sokaklarda görüntü kirliliği oluşturması açısından yabani ot temizleme çalışmaları yaptıklarını belirtti.
Ardından yabani otların yeniden büyümesini önlemek içinde ilaçlama çalışması yaptıklarını aktaran Özdoğan, vatandaşların çöplerini kova ve konteynerlere atmasını rica etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:23 Kaynak: AA
Hacılar, Güncel
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