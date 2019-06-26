Son Dakika Haberleri: Hacılar'da trafikte öncelik yayaların
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Hacılar'da trafikte öncelik yayaların

1 saat önce

Hacılar Belediyesi tarafından, yaya geçitlerinde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yaya geçitleri yeniden düzenlendi.

Hacılar'da trafikte öncelik yayaların, System.String[]
Hacılar Belediyesi tarafından, yaya geçitlerinde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yaya geçitleri yeniden düzenlendi. Bu kapsamda yaya geçitlerinin yakınına, yaya üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla 'Önce yaya' yazıları yazıldı.

Trafik güvenliği için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan "İlçe genelinde yaptığımız bu çalışma ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler üzerinde bulunan yaya geçitlerinin yakınına 'Önce Yaya' görsellerini çizerek yayaların güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Yaya geçitleri önlerine sürücülerin görebileceği şekilde 'Önce Yaya' görselleri ile birlikte çizgilerin yenilenmesi çalışması sayesinde sürücülerin, yayalara karşı daha dikkatli olmaları ve önce yayalara yol vermelerini amaçlıyoruz. İlçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel
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