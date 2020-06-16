Hacılar'da vatandaşlar için mesire alanları oluşturuluyor - Son Dakika

Hacılar Belediyesi geliştirdiği projelerle vatandaşların doğal ortamda vakit geçirebilecekleri günübirlik alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Kızılören yolu üzerinde bulunan Uzungöl çevresinde incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada doğal dokuyu bozmadan vatandaşların günübirlik olarak kullanabilecekleri bir mesire alanı oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Hacıların birçok doğal güzelliğe sahip olduğunu anımsatan Başkan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Uzungöl, göller bölgesi diye bilinen bir bölge. Hem mesire alanı hem doğal yaşam alanı. Bir taraftan da doğa sporlarıyla uğraşan sporcularımızın uğrak yeri. Bir taraftan vatandaşlarımızın doğal piknik alanı. Burada nasıl bir güzelleştirme yapabiliriz. Burayı daha nasıl bilinir hale getirebiliriz diye bugün ekibimizle incelemelerde bulunuyoruz. Bu güzelliği Hacılarımız biliyor ama Türkiye bilsin istiyoruz. İnşallah bu yaz böyle bir güzel çalışma yapacağız."