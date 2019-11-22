Son Dakika Haberleri: Hacılar'da yeni imar yolları açılıyor
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Hacılar'da yeni imar yolları açılıyor

6 saat önce

Hacılar Belediyesi parselasyon çalışması tamamlanan yerlerde yeni imar yolları açıyor.

Hacılar'da yeni imar yolları açılıyor, System.String[]

Hacılar Belediyesi parselasyon çalışması tamamlanan yerlerde yeni imar yolları açıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünün yeni imar yollarının yapımıyla ilçe içi ulaşım rahatlayacak.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, imar yolu açma çalışmalarını Hisarcık Caddesinde bulunan Uhud Sokak'ta tamamladı.

İlçedeki ulaşım ağını genişletecek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalara devam edeceklerini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, parselasyon çalışması tamamlanan yerlerde plan doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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