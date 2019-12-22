Hacılar'da yeşil alanlar artıyor - Son Dakika
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Hacılar'da yeşil alanlar artıyor

6 saat önce

Hacılar Belediyesi, ilçedeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve dinlenme alanlarını arttırmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Hacılar'da yeşil alanlar artıyor, System.String[]

Hacılar Belediyesi, ilçedeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve dinlenme alanlarını arttırmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.


Hacılar Belediyesi ilçede bulunan parkların ve yeşil alanların bakımları ile iyileştirme çalışmalarını sürdürürken, yeni parklar ve yeşil alanlar ilçeye kazandırıyor.


Yeni Mahalle Ergenekon Sitelerinde yapımı tamamlanan park alanını inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların dinlemesi için ilçeye yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.


Başkan Özdoğan, "Yeni Mahalle Ergenekon Sitesi'nde ki parkımızı yaklaşık 20 gün önce tamamlamıştık. Şimdi herhangi bir aksaklık olup olmadığı hususunda incelemeleri heyetimizle birlikte yaptık. Gördük ki çocuklarımız okul sonrası yeni parkımızda, oyun alanlarımızda mutlu bir şekilde oyunlarını oynuyorlar. Keyif alıyorlar. Muhteşem bir manzara var. Yeni mahallemize Ergenekon sitemize hayırlı olsun. İnşallah çalışmalarımıza hız kesmeden edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Yeni Mahalle, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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