Hacılar'da yılın son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hacılar'da yılın son meclis toplantısı yapıldı

08.12.2020 13:45
Hacılar'da yılın son meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 4 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, konuşmasına korona virüsten yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Başkan Özdoğan korona virüsle canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının canlarını hiçe sayarak insanlığın kurtuluşu için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, aşı çalışmalarının ciddi şekilde devam ettiğini belirtti. Erciyes Üniversitesi'nin faz 2 çalışmasını 15 Aralıktan sonra başlayacağını hatırlatarak; "İnşallah nisan ayıyla birlikte yerli ve milli aşı ile buluşmuş olacağız" dedi. Başkan Özdoğan her ne olursa olsun maske mesafe ve temizlik konusunda daha da dikkatli olmamız gerektiğini belirterek; "ilimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımızın ve Hacılar halkının uyduğunu gördük" dedi.

Gündemin birinci maddesi 07.09.2015 tarih ve 52 nolu Belediye Meclis Kararının yeniden görüşülerek değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Gündemin ikinci maddesinde mülkiyeti hisse oranında belediyemize ait taşınmazların satışı için encümene yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle karar verildi. Gündemin üçüncü maddesi ilçemiz Karpuzsekizi Mahallesi 4598 ada,60 parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebi imar komisyonuna gönderilmesi oy birliğiyle karar verildi. Gündemin dördüncü maddesi Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 11.01.2019 tarih ve 116 sayılı atık su şebekesi protokolü konusu görüşülerek, protokolde belirtilen bedellerin Çevre Temizlik Vergisi'nden karşılanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Hacılar'da yılın son meclis toplantısı yapıldı
Hacılar'da yılın son meclis toplantısı yapıldı
Hacılar'da yılın son meclis toplantısı yapıldı
Hacılar'da yılın son meclis toplantısı yapıldı
Hacılar'da yılın son meclis toplantısı yapıldı

Bilal Özdoğan, Kayseri, Hacılar, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hacılar'da yılın son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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