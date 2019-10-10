Son Dakika Haberleri: Hacılar'da yol çalışmalarına aralıksız devam ediliyor
Son Dakika Güncel Hacılar'da yol çalışmalarına aralıksız devam ediliyor

Hacılar'da yol çalışmalarına aralıksız devam ediliyor

1 saat önce

Hacılar Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hacılar'da yol çalışmalarına aralıksız devam ediliyor, System.String[]

Hacılar Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Yeni Mahalle Ergenekon Siteleri ve Yediağaç Mahallesi Cami Sokak'ta yürütülen parke yol ve park yapım çalışmalarını inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Alt yapı çalışmaları tamamlanan alanlarda parke, bordür ve park gibi donatıları yaptıklarını söyledi. Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bizler halkımıza şunu ifade etmiştik. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üst yapıyla ilgili eksiklik bırakmamaya gayret edeceğimize dair bilgi vermiştik. Bugün burada en açık örneğini yaşıyoruz. Göründüğü üzere Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bu alanda her türlü altyapı hizmetleri tamamlandığından 3 bin metrekarelik kilitli parke çalışması ve bin 500 metrekarelik yeni bir park ve oyun alanı çalışması yapıyoruz. Bununla birlikte Yediağaç Mahallesi Cami Sokakta, her yağmur yağdığında sıkıntı veren görüntülere fırsat vermemek adına orada da büyük bir çalışma yaptık. 5 bin metrekarelik bir çalışma yaptık. Bizim derdimiz Hacılar. Bizim düşüncemiz Hacılar. Biz çalışacağız Hacılar'ımız kazanacak. Hacılar'ımız güzelleşecek, Hacılar'ımız modernleşecek. Her türlü kentsel hizmetleri de tüm hızımızla, tüm gayretimizle sunacağız. Yapılan çalışmalar mahallemize, hayırlı olsun." - KAYSERİ

Yeni Mahalle, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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