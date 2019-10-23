Son Dakika Haberleri: Hacılar'da yollar kışa hazır
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Hacılar'da yollar kışa hazır

1 saat önce

Hacılar Belediyesi vatandaşların kış aylarında ulaşımlarını daha rahat ve konforlu şekilde yapmaları için yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Hacılar'da yollar kışa hazır, System.String[]

Hacılar Belediyesi vatandaşların kış aylarında ulaşımlarını daha rahat ve konforlu şekilde yapmaları için yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından altyapı çalışmaları bitirilen Beğendik Mahallesi'ndeki, Çifte Harmanlar, Çifte Kuyu ve Ildız sokakta asfalt serim çalışmalarının tamamlandı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Vatandaşların kışı rahat geçirebilmesi için asfalt çalışmalarına planlı bir şekilde devam ediyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Beğendik, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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