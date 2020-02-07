Hacılar'da 'Yolun iyilik olsun' kampanyasına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar'da 'Yolun iyilik olsun' kampanyasına destek - Son Dakika

Hacılar'da 'Yolun iyilik olsun' kampanyasına destek

7 saat önce

Hacılar Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İdlib'deki yardıma muhtaç insanlar için başlatılan 'Yolun İyilik Olsun' yardım kampanyasına destek için kermes düzenlendi.

Hacılar'da 'Yolun iyilik olsun' kampanyasına destek, System.String[]

Hacılar Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İdlib'deki yardıma muhtaç insanlar için başlatılan 'Yolun İyilik Olsun' yardım kampanyasına destek için kermes düzenlendi.


Hacılar Cami Kebir ve 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda kurulan kermesin açılış kurdelesini Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İlçe Müftüsü Yusuf Ay kesti. İlçe genelinde faaliyet gösteren 13 Kuran kursunda görev yapan bayan öğretmenler ile öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği yiyeceklerin satışa sunulduğu yardım kermesini Kaymakam Haluk Sezen ile birlikte gezen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla başlatılan kampanyanın amacının İdlib'de yaşanan acıyı, sıkıntıyı bir nebze olsun azaltabilmek olduğunu vurguladı. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;


"İlçemizde bütün din görevlilerimiz hoca hanımlar, imam arkadaşlarımız, ilçe müftülüğümüzün personeli, 13 kuran kursumuzun değerli personeli ve bütün ev hanımlarımız tek yürek olarak İdlib'e yardım amacıyla kermes düzenlediler. Cami Kebirimizin hemen önünde ve ilçe meydanımızda çadırlarımız mevcut. Aynı zamanda da O.S.B Fevzi Mercan Camimizde yine kermesimiz mevcut. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizde böyle bir duyarlılık oluşturdukları için. Oradaki kardeşlerimizin acılarını dindirebilmek adına, azaltabilmek adına yürekten yaptıkları çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah bu dram tez zamanda Cenabı Hakk'ın hikmetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle son bulur diye de dua ediyoruz." - KAYSERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hacılar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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