Hacılar'dan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar'dan Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Hacılar'dan Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Hacılar ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

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Hacılar ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlık önünde düzenlenen basın açıklamasında İdlib'de gerçekleştirilen saldırıyı kınayan ortak bildiri okundu.

Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, daire müdürleri ile vatandaşların katıldığı açıklamada konuşan Başkan Özdoğan, İdlib'e düzenlenen harekatın hayırlı uğurlu olmasını ve başarıyla sonuçlanmasını diledi.

Konuşmalarından ardından İlçe Müftüsü Yusuf Ay, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Bahar Kalkanı Harekatı, Hacılar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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