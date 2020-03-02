Hacılar'dan Mehmetçiğe manevi destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar'dan Mehmetçiğe manevi destek - Son Dakika

Hacılar'dan Mehmetçiğe manevi destek

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı' için Hacılar İlçesi'nde dua edildi.

Hacılar'dan Mehmetçiğe manevi destek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı' için Hacılar İlçesi'nde dua edildi.


Hacılar Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen ve Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, daire müdürleri ile vatandaşların katıldığı dua öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Haluk Sezen, "Dün itibariyle bahar kalkanı harekatımız başlamıştır. Öncelikle harekatımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Buraya 36 şehidimizi anmak ve harekatımızın başarıya ulaşması için dua etmek için toplandık. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. Kaymakam Haluk Sezen'in konuşmasının ardından Hacılar Müftüsü Yusuf Ay tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib Bölgesi'ne yönelik başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi. - KAYSERİ

Bahar Kalkanı Harekatı, Hacılar, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
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