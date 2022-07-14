Türkiye'den Medine'ye gelen ve daha sonra geçtikleri Mekke 'de hac görevlerini tamamlayarak hacı olan Müslümanlar, kutsal topraklara veda ederken, hac yolculuğuna Mekke'den başlayan hacıların da ikinci durak Medine'ye intikalleri sürüyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hacılar dönüş yolunda - Son Dakika

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