Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı tamamlandı - Son Dakika Spor

Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı tamamlandı

6 saat önce

Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübünce düzenlenen Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı tamamlandı.

Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübünce düzenlenen Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı tamamlandı.

Erciyes'te bir araya gelen 15 ilden 50'nin üzerinde dağcı, dün startı verilen zirve tırmanışını bugün tamamladı.

Tekir gondol ve Zümrüt Tesisleri'ni kullanıp bir süre yürüyen dağcılar, 2 bin 800 metrede bulunan Çobanini mevkisine kamp kurduktan sonra zorlu tırmanışla zirveye ulaştı.

Dağcılar, daha sonra belirlenen rotayı izleyerek, Erciyes Tekir Kapı bölgesine döndü.

Kulübün yönetim kurulu üyesi İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu şartlara rağmen ekibin tecrübeli olmasından dolayı tırmanışı gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Kulüp olarak bu yıl 10. zirve tırmanışını yaptıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Faaliyetimiz 2 gün sürdü. 15 Şubat'ta tören yaptık ve dağcılarımızı Çobanini mevkisine götürerek kamp kurduk. Sabah da oradan saat 04.00'te hareket ettik. Şartlar çok zordu ve kar yağışı ile sis vardı. Göz gözü görmüyordu ama tecrübemizle hedefe ulaştık. Mutluyuz. Bizden başka 2 ekip daha vardı. Onlar zirve yapamadı ama biz yaptık. Çok şükür. Biz saat 12.00 gibi zirveye ulaşabildik. Katılım 60 kişinin üzerindeydi ama 51 kişi zirve yaptı."

Hacılar Erciyes 10. Uluslararası Zirve Tırmanışı tamamlandı

Değerli Taş, Hacılar, Erciyes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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