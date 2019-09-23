Son Dakika Haberleri: Hacılar Erciyes-Bayraktarspor: 4-3
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Hacılar Erciyes-Bayraktarspor: 4-3

1 saat önce

Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu'nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Hacılar Erciyesspor, Bayraktarspor'u 4-3 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Hacılar Erciyes-Bayraktarspor: 4-3, System.String[]

Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu'nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Hacılar Erciyesspor, Bayraktarspor'u 4-3 yenerek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Erkilet 2 Nolu


Hakem: Atakan Yaman


Hacılar Erciyesspor U-14: Emirhan Yüce **, Fikret Ceylan **, Batuhan Arık ** (Dk. 36 Talha Özyürek *), Bedirhan Bay ***, Ahmet Yasir Gön **, Mustafa Kafa **, Berat Kabakçı **, Serhat Tuğra Ateş **, Bedirhan Çakıcı ** (Dk. 40 Furkan Kara *), Bedirhan Teke **, Hasan Sezer Elmas **


Bayraktarspor U-14: Seyit Cingöz **, Kaan Çaltak **, Eray Genç **, Yusuf Berkay Karaoğlu *, Akay Fatih Ekici *, Muhammed Salih Bayraktar *, İsmail Yerlikaya **, Buğra Özevci **, Ayberk Ateş ** Harun Reşit Kaya **


Goller: Bedirhan Bay Dk. 12 ve 24, Talha Özyürek Dk. 42 ve 61 (Hacılar Erciyesspor), Buğra Özevci Dk. 6 ve 47, Akay Fatih Ekici Dk. 51 (Pen.) (Bayraktarspor) - KAYSERİ

Kayseri, Hacılar, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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