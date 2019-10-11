Hacılar Erciyes seride kararlı

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Hacılar Erciyesspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de oynadığı 3 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Hacılar Erciyesspor 4.galibiyetini almak istiyor. Hacılar Erciyesspor yarın oynayacağı Sağlıkspor karşısında 3 puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 13 Ekim Pazar günü Organize Sanayi Stadında oynanacak olan Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Sağlıkspor müsabakası saat 15.00'de başlayacak.



Hacılar Erciyesspor antrenörü Tanju Alan "Oynadığımız futbolla sonuca gitmesini bilen genç bir kadroya sahibiz. Bu bizim için önemli bir avantaj. Bu avantajımız ile çıkacağımız Sağlıkspor karşısında kazanarak zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ