Son Dakika Haberleri: Hacılar Erciyesspor kayıpsız devam ediyor
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Hacılar Erciyesspor kayıpsız devam ediyor

1 saat önce

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de oynadığı iki maçı da farklı sonuçlarla kazanarak zirveye kurulan Hacılar Erciyesspor inançlı.

Hacılar Erciyesspor kayıpsız devam ediyor, System.String[]

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de oynadığı iki maçı da farklı sonuçlarla kazanarak zirveye kurulan Hacılar Erciyesspor inançlı.


Ligin ilk maçında Kayseri Demirspor'u 2-0 mağlup ederek sezon galibiyetle başlayan sarı lacivertliler hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Yoluna kayıpsız devam eden Hacılar Erciyesspor ligin 3. haftasında Kayser Sağlıkspor ile karşı karşıya gelecek. Transfer sezonunda akıllı bir transfer politikası izlediklerini belirten Hacılar Erciyesspor antrenörü Tanju Alan, "Güçlü bir kadro oluşturduk. Yaptığımız çalışmalarla lige eksiksiz girmesini bildiğimizi Demirspor ve deplasmanda oynadığımız Özvatan Gençlikspor'u farklı sonuçlarla geçerek kanıtladık. Galibiyet serimizi sürdürerek zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak amacındayız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Mehmet Özet, Kayseri, Hacılar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
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