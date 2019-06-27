Hacılar güzelleşiyor

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Nesrin Cavadzade'den evlilik sinyali: Binlerce kez evet

Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

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Son dakika! Erdoğan: Bizde kadın üniversitesi olsa neler olur, ayrı bir soru işareti