Kurban Bayramı'nın 3. Günü şeytan taşlama vazifelerini yerine getiren hacılar Kabe'ye gelerek veda tavafı yaptı.
Aileleriyle Kabe'ye gelen çocuklar da tavaf ibadetine katıldı. Minik hacılar Kabe'ye veda etti.
Kaynak: AA
Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Hacılar Kabe'ye veda etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.