Hacılar Medine'de kutsal mekan ve alanları ziyaret etti (2) - Son Dakika
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Hacılar Medine'de kutsal mekan ve alanları ziyaret etti (2)

14.07.2022 18:24

Mekke'de hac farizasını yerine getirerek hacı olan Müslümanlar, kutsal topraklardaki ikinci durakları olan Medine'de ibadetlerinin yanı sıra kutsal mekan ve alanları ziyaret etti.

Mekke'de hac farizasını yerine getirerek hacı olan Müslümanlar, kutsal topraklardaki ikinci durakları olan Medine'de ibadetlerinin yanı sıra kutsal mekan ve alanları ziyaret etti.

Kutsal yolculuğun Mekke'de olan kısmını tamamlayarak, Hazreti Muhammed'e hicrette kucak açan şehir Medine'ye gelen hacılar, burada Hazreti Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'ye (Peygamber'in mescidi) yoğun ilgi gösterdi.

Mescid-i Nebevi'de, önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan hacılar, sonrasında ise İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua etti.

Bazı hacılar ise ibadetlerinin yanı sıra İslam tarihi açısından da önem arz eden mekan ve alanları ziyaret etti.

En çok ziyaret edilen mekanlar

Hacıların en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında 10 bin civarında sahabenin mezarının bulunduğu Cennet-ül Baki yer aldı.

Hazreti Peygamber'in hicretin ardından kısa sürede inşa ettirdiği ve bizzat inşası sırasında çalıştığı, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de ziyaret edilen yerler arasında.

Hacıların en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri de Kıbleteyn Mescidi. Bu mescidin "iki kıbleli" olması, hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra yaşanan bir olaya dayanıyor. Ashabı ile Selemeoğulları Mescidi'nde yüzlerini Mescid-i Aksa'ya dönerek öğle namazı kılan Hazreti Muhammed'e gelen vahiyle cemaatin artık yüzünü Mescid-i Haram'a (Kıble'ye) dönerek ibadet etmesi emredildi. Kudüs'e doğru dönülerek başlanılan namaz Kabe'ye yönelerek tamamlandı.

Uhud ve Hendek savaşlarının yaşandığı mekanlar ve Okçular Tepesi

İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı yer Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Burayı ziyaret eden hacılar Hazreti Muhammed'in amcası Hazreti Hamza'nın da aralarında bulunduğu, savaşta şehit olan 70 sahabenin kabrinde dua ediyor ve sonrasında Okçular Tepesi'ne çıkıyor.

Hendek Savaşı'nın yapıldığı alan ve burada bulunan Yedi Mescitler (Mesacid-i Seb'a) bölgesi de hacılar tarafından ziyaret ediliyor.

Mekke'deki hava koşulları nedeniyle hacılar, sıcaktan korunmak amacıyla ziyaretlerini ağırlıklı olarak sabah saatlerinde veya ikindi sonrasında gerçekleştiriyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ulvi Ata, Medine'ye gelen hacıların Mescid-i Nebevi'de namaz kılmalarının yanı sıra İslam tarihinde önemli yerleri, Hazreti Muhammed'in ayak bastığı, nice mücadeleler verdiği mekanları da ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu ziyaretlerin Müslümanlarda tarih bilincinin gelişmesini sağlayabileceği ümidinde olduğunu ifade eden Ata, ziyaretçilerin İslam dininin, Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in sünnetinin nasıl mücadelelerden geçerek bugüne ulaştığını gözlemleyebileceğini anlattı.

Ata, "Bu ziyaretlerin Kur'an'a daha sıkı sarılmamıza, Kur'an'ı daha iyi anlamamıza vesile olacağı kanaatindeyim. Peygamber Efendimizin emanet ettiği sünnetini bu aşkla, bu dikkatle, bu sevdayla ele almak, onun bize mirasını, emanetini bizden sonra gelen nesillere iyi bir şekilde usulünce devredebilmek için bize bir Müslüman bilinci farkındalığı kazandırır diye ümit ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Medine'de kutsal mekan ve alanları ziyaret etti (2) - Son Dakika

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