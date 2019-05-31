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Hacılar Ramazan Bayramı'na Hazır

51 dakika önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan RamazanBayram'ı dolayısıyla mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Hacılar Ramazan Bayramı'na Hazır, System.String[]
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan RamazanBayram'ı dolayısıyla mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Belediye olarak vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ilçe genelinde yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Başkan Özdoğan, ilçe mezarlığının yansıra, Karpuzsekisi, Sakar Çiftliği ve Seher Dede mezarlıklarında temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.

Özdoğan "Yaklaşık 15 gün kadar öncesinde neler yapılacağına dair gerekli ön hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Son 15 gündür de başta mezarlıklarımız olmak üzere ilçemizin genelinde her zaman yaptığımız faaliyetlerimize tüm hızımızla da devam ettik. İlçemizde arefe günü çok yoğun geçmekte. Bayramımız da çok yoğun bir katılımla gerçekleşmektedir. Huzur içerisinde bir bayramın geçmesi için gerek camilerimiz gerekse parklarımız, bahçelerimiz başta olmak üzere her türlü temizlik çalışmasını tamamladık. Geçmişlerimize olan saygımız, halkımıza olan hizmet anlayışımızla bu bayram hazırlığını da tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle arifemizi, bayramımızı yaklaşan kadir gecemizide hayırla geçmesini temenni ediyorum. Tüm İslam Alemine de hayırlı olsun diyorum." dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:08 Kaynak: İHA
Huzur, Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel
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