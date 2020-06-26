Hacılar Stadyumu'nda çimler ekildi - Son Dakika

Hacılar Stadyumu'nda çimler ekildi

Hacılar Belediyesi ve Hayırsever Fevzi Mercan tarafından ilçeye kazandırılan Hacılar Stadyumu'nda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim ekimi gerçekleştirildi.

Hacılar Belediyesi ve Hayırsever Fevzi Mercan tarafından ilçeye kazandırılan Hacılar Stadyumu'nda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim ekimi gerçekleştirildi.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Akyazı Mahallesi'nde bulunan Hacılar Stadyumu'nda sona yaklaşıldığını söyledi. Özdoğan açıklamasında, "İlçemize kazandırdığımız birçok projeden biri olan Hacılar Stadyumu'nda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim ekimini de gerçekleştirdik. Burası daha önce toprak sahaydı. Yakın bir zamanda yeşil bir sahaya kavuşacağız. Çevre düzenlemelerinin ardından UEFA standartlarındaki sahamızı sporcularımızın ve gençlerimizin kullanımına sunacağız. Bizlere desteğini esirgemeyen Fevzi Mercan amcamıza ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hacılar Stadyumu'nda çimler ekildi - Son Dakika

Son Dakika

19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 19:57:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacılar Stadyumu'nda çimler ekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]